Appostato su un sentiero della Valtellina, tenta di stuprare due cicliste Il giovane, anche lui in bicicletta, ha bloccato le due donne e ha tentato di stuprarle. Una è caduta rovinosamente e si è ferita, l’altra è stata derubata. Le violenze lungo il sentiero Valtellina, altezza Villa di Tirano (Sondrio)

Si era appostato ai margini del sentiero, una strada ciclabile che corre lungo la Valtellina, all’altezza di Villa di Tirano (Sondrio). Così un agricoltore 27enne è sbucato all'improvviso e, in sella alla sua bici, ha prima inseguito e poi aggredito due cicliste di passaggio.

È successo lo scorso giovedì, 25 agosto, in due momenti diversi della giornata.

Il giovane, un ragazzo del luogo già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del tribunale di Sondrio per violenza sessuale, rapina e lesioni personali. Adesso si trova in carcere.

Leggi anche Tenta di impiccarsi al balcone di casa dopo la morte dell'amico: vivo per miracolo

L'aggressione lungo il sentiero

Le due turiste stavano percorrendo in bicicletta la passeggiata che costeggia l’Adda, quando sono state avvicinate da un uomo. Che le ha prima inseguite e poi gettate a terra, bloccandole per i polsi e cercando di consumare un rapporto sessuale. Una ha riportato importanti ferite per la caduta, mentre l'altra è anche stata derubata della borsa.

I preziosi dettagli

Ma la paura del momento non ha impedito loro di ricordare nei dettagli le fattezze dell'aggressore, in ogni minimo particolare: grazie all'accuratezza delle loro descrizioni, la polizia è così riuscita a mettersi immediatamente sulla pista giusta. Che in men che non si dica ha condotto il ragazzo dietro le sbarre.