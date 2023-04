Anziano minacciato e aggredito per strada: il ladro gli ruba pure il Nokia 3310 Un anziano è stato aggredito e preso a calci per strada a Luino (Varese), nonché derubato dell’unica arma che ha utilizzato per provare a difendersi: un vecchio cellulare Nokia 3310, ancora funzionante. Per il ladro, 34 anni, la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione.

A cura di Redazione Milano

Deriso e aggredito. Derubato di tutto, e soprattutto dell'arma che aveva timidamente usato per difendersi dall'aggressore: un vecchissimo cellulare Nokia 3310.

È la storia di un anziano preso a calci e pugni a Luino (Varese), placida cittadella sul lago Maggiore, la sera della vigilia di Natale del 2022. A riportarla, il quotidiano Corriere della Sera.

Il furto del cellulare Nokia 3310 la notte della vigilia di Natale

L'uomo, 84 anni, viene avvicinato per strada da un 34enne che inizia a schernirlo, togliendogli il cappello e prendendolo in giro.

L’anziano si lamenta e viene così strattonato, in un'escalation di violenza: quando viene preso a calci decide di estrarre il cellulare, un vecchissimo modello di decenni fa (ma ancora perfettamente funzionante). L'apparecchio, però, gli viene sottratto con violenza dal giovane aggressore.

Un anno e 8 mesi di carcere per rapina

L’84enne, ferito e deluso, riesce lo stesso a raggiungere un bar. È qui che può chiamare il 112: in men che non si dica, dopo la telefonata, le macchine del Radiomobile dei Carabinieri arrivano sul posto.

Lì trovano il sospettato che ha ancora in mano il trofeo, un modello di telefono cellulare messo in commercio nel 2000: per lui scattano così le manette e, oggi, la pena di un anno e 8 mesi di carcere per rapina impropria aggravata.

Il giovane, da quel momento, è stato messo in regime di custodia cautelare in carcere a Varese (dove tuttora si trova).