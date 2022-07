Anziana trovata morta in casa nel sangue: spariti i soldi e una collana La donna assumeva farmaci anticoagulanti: le chiazze di sangue dunque potrebbero essere compatibili con una caduta. Ma la spiegazione non convince la famiglia.

È stata trovata morta in fondo alle scale nell'androne di casa, in mezzo al sangue. È successo a Crema (Cremona), a un'anziana di 94 anni.

C’era parecchio sangue, e la donna mostrava segni di una ferita alla testa e una alla gamba. Tanto sangue sul pavimento e sulle scale, compatibile con il fatto che l'anziana assumeva dei coagulanti: potrebbe dunque essere stata una semplice caduta, dovuta a un malore improvviso. Ma la spiegazione convince fino lì i familiari, che hanno ritrovato il corpo senza vita. Secondo loro, mancherebbero dei soldi e dei gioielli. E sarebbero troppo profonde le ferite. Insomma, potrebbe trattarsi di una rapina finita male.

"Forse dobbiamo cercare meglio perché la nostra parente potrebbe aver nascosto i soldi e le collane d'oro" dicono i parenti, fiduciosi. "ma è un fatto che, pur avendo controllato benissimo l’abitazione, abbiamo constatato l’assenza di quanto ricercato. Ci sono indagini in corso e attendiamo il loro esito. Nel frattempo cercheremo ancora nell’abitazione per vedere se troviamo quel che manca". L'ipotesi è che qualcuno possa essere entrato in casa, e aver spinto la donna giù per le scale per agire indisturbato.

Anche per questo motivo il magistrato ha ordinato l’autopsia. Si attendono gli esiti dell'esame, che diranno se la donna ha avuto effettivamente un malore o se le sue ferite sono conseguenza di una caduta violenta.