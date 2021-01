in foto: Paolina Gadola (Foto dalla pagina Facebook Vivi Chiavenna)

Da venerdì sera non si hanno più notizie di Paolina Gadola, 71enne residente a Chiavenna, in provincia di Sondrio. A dare l'allarme è stato il fratello, che ha allertato le forze dell'ordine dopo la scomparsa della donna. Da allora una task force composta da squadre dei vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari sono al lavoro per cercare di rintracciare l'anziana, ex operatrice sanitaria in Svizzera e ora pensionata. Finora però purtroppo le ricerche non hanno dato alcun esito, come comunicato sulla pagina Facebook del sindaco Luca della Bitta. Ieri sera, col buio, le ricerche sono state sospese per riprendere questa mattina.

Per cercare Paolina anche un elicottero e un drone

"Un grazie alle tante persone che oggi (ieri, ndr) hanno battuto il territorio nella speranza di ritrovarla – è il messaggio apparso sul social network -. Dalla nostra polizia locale di Chiavenna al soccorso alpino, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco, protezione civile, ai gruppi cinofili croce rossa, protezione civile e soccorso alpino". Le ricerche sono state condotte sia a terra, sia tramite un elicottero dei vigili del fuoco e un drone della protezione civile. Scandagliate in particolare le zone vicino al fiume Mera e Liro: "Coloro che si stanno occupando delle ricerche chiedono di invitare i proprietari di immobili nella zona Raschi – Giavere – scuole Garibaldi- Bette- area tra i fiumi Liro e Mera a verificare se vi sono elementi da segnalare in merito all'accesso a tettoie, baracche, pertinenze e giardini aperti", è uno degli avvisi apparsi in questi giorni di ricerche, assieme al numero da contattare per chiunque dovesse avere informazioni utili: lo 0343.262600, a cui rispondono i carabinieri della stazione di Chiavenna.