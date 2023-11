Anziana investita da un mezzo agricolo nel Bresciano: è morta A Coccaglio (Brescia) una donna di 86 anni è stata investita da un mezzo agricolo: l’anziana è morta sul colpo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 novembre si è verificato un incidente in un'azienda agricola di Coccaglio, comune che si trova nella provincia di Brescia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo agricolo. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

L'anziana di 86 anni è morta sul colpo

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 alle 6.56. Quando gli operatori sanitari sono arrivati con due automediche e un'ambulanza in via Valenca al civico 34, per l'86enne – di cui ancora non si conosce l'identità – non c'era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

L'uomo che guidava il mezzo non ha visto la vittima a causa del buio

Con loro c'erano anche i carabinieri della stazione di Cologne e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio che hanno svolto tutti i rilievi del caso necessari a capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'anziana sia morta fuori da una stalla: era infatti uscita presto di casa per andare a prendere il latte. A un certo punto è stata investita dal mezzo guidato da un uomo che non l'avrebbe vista a causa del buio.