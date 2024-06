video suggerito

Andrea Tosi, l’ultima persona che ha visto Greta Spreafico due anni fa: “Sembrava avesse paura” Greta Spreafico, cantante rock di Erba (Como), è scomparsa da due anni da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Le prime indagini, ora archiviate, avevano Andrea Tosi come unico indagato. L’amico della donna ha parlato dell’ultimo giorno in cui l’ha vista: “Sembrava avesse paura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Da quando sono state riaperte le indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, la donna di Erba (in provincia di Como) di cui non si hanno notizie da due anni, sono emersi nuovi dettagli. Si cerca innanzitutto la sua auto nelle acque del Po e si risentono i vecchi indagati, come Andrea Tosi. L'uomo, giardiniere 58enne e amico della donna, è stato l'ultimo a vederla nella sera della scomparsa tra il 3 e il 4 giungo 2022. Nelle sue ultime dichiarazioni ha descritto Greta Spreafico come spaventata: "Si vedeva che aveva delle premure, come se avesse paura. Forse ho sbagliato a lasciarla sola".

Le ultime dichiarazioni di Andrea Tosi, amico di Spreafico e primo indagato

Andrea Tosi è stato l'ultima persona ad aver visto Greta Spreafico. La notte della scomparsa della donna i due hanno trascorso la serata insieme. Al programma Pomeriggio Cinque, Tosi ha ricordato quello che è accaduto la sera prima della scomparsa: "Lei mi diceva se potevo andare a casa sua, io le risposi che lei aveva la sua casa e io la mia, però si vedeva che aveva delle premure. Come se avesse paura. Forse ho sbagliato io a lasciarla sola"

Tosi è stato il primo e unico indagato per due anni: "Sono stato molto male perché sono stato incolpato da innocente". Poi è stata richiesta l'archiviazione nei suoi confronti e negli ultimi giorni è stata aperta una nuova indagine avviata su istanza dell'avvocata Nunzia Barzan. A tal proposito, Tosi sostiene che il fidanzato di Greta Spreafico sappia qualcosa: "Noi ci siamo sentito spesso per telefono in quei giorni. Sono stato io a chiamarlo".

La storia di Greta Spreafico, la donna scomparsa da due anni

Greta Spreafico era andata a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, per concordare una vendita di un appartamento con un cugino. Era il 3 giugno 2022 e a quell'appuntamento non arrivò mai. È scomparsa nel nulla e della donna, 53enne cantante rock e originaria di Erba (Como), non si sa niente da due anni. Era stato il fidanzato a denunciarne la scomparsa.

Le prime indagini condotte dalla Procura di Rovigo avevano Tosi come principale indagato, ma poi è stato tutto archiviato. Ora, l'avvocata Nunzia Barzan ha chiesto di avviare nuove indagini, questa volta per omicidio. Ci sarebbe anche un nuovo indagato, di cui però non si conosce l'identità.