Ancora ronde contro pseudo malviventi a Milano, calci e pugni a un uomo in metro: le immagini Un gruppo di uomini avrebbe picchiato un uomo ritenuto un ladro e autore di un pestaggio ai danni di un ragazzino. L’uomo è stato aggredito sulla banchina della metro di Milano. Si tratterebbe di un’altra ronda organizzata da pseudo giustizieri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un video di un uomo picchiato da un gruppo di presunti giustizieri. Succede a Milano e, questa volta, all'interno della stazione della metropolitana. La fermata è quella della stazione centrale e il presunto malvivente è stato picchiato nell'intercambio tra la linea gialla e la linea verde.

"Ti ricordi del ragazzo che hai picchiato?", esordisce uno del gruppo. L'uomo, che è in attesa del treno della metropolitana, decide di allontanarsi. I ragazzi lo inseguono e continuano a dirgli: "Picchia noi adesso. Hai picchiato un minorenne!". Lo fermano poi sulle scale e, uno di loro, inizia a colpirlo con pugni. Nessuno di loro ha il volto coperto: agiscono indisturbati e tranquilli come se, quello che stanno commettendo, non sia un reato.

Poi uno di loro, gli tira un calcio. L'uomo si mette le mani sul viso e prova ad allontanarsi. Non è chiaro quando sia stato girato il video, ma è stato pubblicato ieri da una pagina Instagram che condivide post e altri contenuti attribuendoli al movimento Articolo 52.

Quella ufficiale invece, probabilmente a causa delle ultime polemiche e dell'apertura di un'indagine che ha portato all'identificazione di alcune persone che avrebbero picchiato un altro giovane a Milano ritenuto un ladro, non ha condiviso nulla e utilizza toni, seppur preoccupanti, più cauti.

La Procura, come scritto, ha aperto un'inchiesta e sta cercando di capire chi ci sia dietro il movimento Articolo 52. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di associazione a delinquere. Sei persone sono stati identificati e hanno un'età tra i 18 e i 30 anni. Vivono tra Milano e un'altra provincia lombarda.