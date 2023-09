Ancora nessuna notizia di Malak Ramli, la 15enne scomparsa da quasi un mese Malak Ramli è una ragazzina di 15 anni che è scomparsa da Brescia dal 25 agosto: i genitori non hanno ancora idea di dove si trovi.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora nessuna notizia di Malak Ramli, la ragazza di 15 anni che è scomparsa da casa a Brescia. L'adolescente è infatti sparita nel nulla il 25 agosto scorso. Sulla base di quanto avrebbero raccontato i familiari, Ramli potrebbe trovarsi nella zona di Mantova. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni, le ricerche si sono concentrate tutto il territorio. Sono state anche ascoltate alcune persone che potrebbero aver visto la quindicenne.

La ragazzina potrebbe aver lasciato l'Italia

Tra le ipotesi, c'è anche quella secondo la quale la ragazzina potrebbe aver lasciato l'Italia. I parenti della quindicenne hanno contattato l'associazione Penelope Lombardia, da sempre attiva sui casi di scomparsa. Sono stati infatti loro a lanciare per primi l'appello sui social. Per il momento, però non ci sono notizie su un suo possibile avvistamento.

Cosa indossava Malak al momento della scomparsa

L'adolescente è alta 1 metro e 56 e pesa cinquanta chili. Malak ha capelli lunghi e castani e i suoi occhi sono marroni. La giovane, l'ultima volta che è stata vista, aveva una maglietta bianca e jieans neri corti. Indossava anche ciabatte di due colori: grigie e bianche. I familiari chiedono a chiunque possa vederla, di contattare o le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o l'Associazione Penelope.

Per poterlo fare basta chiamare il numero 3807814931.