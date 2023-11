Ambulanza riporta a casa dall’ospedale la paziente sbagliata: Asst apre un’indagine interna Asst Nord Milano ha confermato a Fanpage.it di aver avviato un’indagine interna in merito a quanto accaduto il 26 ottobre all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Quel giorno, i sanitari dovevano riportare a casa una 74enne, ma una volta giunti a destinazione la figlia della paziente si è accorta che avevano trasportato un’altra signora a lei sconosciuta.

A cura di Enrico Spaccini

(Repertorio)

È stata aperta un'indagine interna all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Lo ha confermato Asst Nord Milano a Fanpage.it, dicendo di voler capire le ragioni alla base dello scambio di persona che ha coinvolto alcuni giorni fa una signora di Monza di 74 anni. La paziente doveva tornare a casa dopo alcuni accertamenti, ma i sanitari hanno caricato sull'ambulanza un'altra donna. Solo la figlia della 74enne, una volta aperto lo sportellone del mezzo, si è accorta dell'errore.

Gli accertamenti in ospedale e le rassicurazioni dei sanitari

L'episodio in questione riale al 26 ottobre scorso. Luisella, una signora di 74 anni di Monza, si era fatta visitare al pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo in seguito a un malore. Dopo alcuni accertamenti, i medici le avevano assicurato che quella sera stessa poteva tornare a casa.

Gli operatori sanitari, come riportato da MonzaToday, hanno comunicato alla figlia della paziente che avrebbero pensato loro al trasporto e che lei poteva attendere la madre a casa.

Lo scambio di persona e l'indagine interna

Arrivati a destinazione, la figlia della 74enne ha aperto lo sportello dell'ambulanza e si è ritrovata davanti una signora a lei sconosciuta. È poi emerso che quella stessa donna aveva detto ai sanitari di chiamarsi Maria, e non Luisella, e di vivere da un'altra parte della città. Evidentemente, il personale non le ha creduto, almeno fino a quando non sono arrivati a destinazione.

Riconosciuto l'errore, i sanitari sono tornati all'ospedale a prendere la paziente giusta e riportarla così a casa. Il giorno seguente le famiglie di Luisella e Maria sono state contattate dai vertici dell'ospedale di Cinisello Balsamo che si sono scusati per quanto accaduto. La storia, però, non sembra sia destinata a chiudersi così.

I dirigenti di Asst Nord Milano, infatti, vogliono capire come sia stato possibile uno scambio di persona che in questo caso ha portato solo un disagio per le vittime dell'errore, ma che in circostanze diverse avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori.