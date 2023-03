Ambulanza e automedica si tamponano prima di raggiungere il luogo di un incidente: 9 persone coinvolte Un’ambulanza e un’automedica si sono scontrate prima di raggiungere il luogo di un incidente. Lungo l’A1, due auto si sono schiantate causando più di 5 chilometri di cosa. In tutto, sono 9 le persone coinvolte, compreso un bambino di 6 anni.

A cura di Enrico Spaccini

L’incidente (foto da vigili del fuoco)

Stavano andando verso Borghetto Lodigiano, lungo l'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Lodi e Casalpusterlengo. Un'auto aveva invaso la carreggiata opposta all'altezza di un cantiere, finendo per schiantarsi contro un'altra vettura. L'ambulanza e l'automedica, però, con a bordo i sanitari, si sono tamponate prima di raggiungere il luogo dell'incidente. In tutto, compreso lo schianto tra le due auto, si sono contate nove persone coinvolte, compreso un bambino di sei anni. I feriti sono stati portati in codice giallo negli ospedali della zona e stando alle prime informazioni nessuno di loro sembra essere in condizioni preoccupanti.

L'incidente all'altezza di Borghetto Lodigiano

Il primo incidente si è verificato intorno alle 21 di ieri sera, domenica 5 marzo. "Da una prima ricostruzione, sembra che l'incidente sia stato causato da una delle due autovetture che, percorrendo la carreggiata Sud, ha invaso la corsia in deviazione", ha scritto Autostrade per l'Italia in una nota.

Un'Audi e una Bmw sono andate a sbattere in un punto in cui le auto devono passare nella corsia opposta a causa di un cantiere. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri a bordo della Bmw che era volata sul guardrail.

Leggi anche Trova i ladri che le hanno svaligiato casa grazie all'iPad, ma i carabinieri non possono inseguirli

Il tamponamento tra sanitari

Mentre da Como e da Brescia si stavano alzando due eliambulanze, sul posto stavano correndo anche un'ambulanza e un'automedica per soccorrere i feriti. Non sono stati forniti particolari dettagli sulla vicenda, almeno per il momento, ma risulta che le due vetture si siano tamponate ancor prima di raggiungere il luogo del primo incidente. Comunque, nessuno dei sanitari a bordo ha riportato particolari ferite.

In tutto, sono rimaste coinvolte nove persone. Una di loro è stata trasportata in elicottero all'Humanitas di Rozzano. Il primo incidente ha causato oltre cinque chilometri di coda in direzione Milano, prima che il tratto fosse temporaneamente chiuso.