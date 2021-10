Ambrogino d’oro, Forza Italia candida Alfonso Signorini. Rozza: “Se ne sentiva proprio il bisogno” Il consigliere comunale milanese di Forza Italia, Gianluca Comazzi, ha candidato Alfonso Signorini per l’Ambrogino d’oro, massima onorificenza cittadina. Il direttore di “Chi” e conduttore del Gf Vip è un milanese doc e il consigliere ne vuole premiare la lunga carriera come giornalista, conduttore e autore teatrale e televisivo. Ironica la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza: “Grazie per la candidatura, se ne sentiva proprio il bisogno”.

A cura di Francesco Loiacono

Alfonso Signorini

L'Ambrogino d'oro ad Alfonso Signorini? La notizia della candidatura del giornalista e conduttore televisivo per la più importante benemerenza civica milanese, che verrà assegnata come ogni anno il 7 dicembre, giorno del patrono Sant'Ambrogio, alimenta già qualche polemica. È l'ex assessora e attuale consigliera regionale del Partito democratico, Carmela Rozza, ad aver commentato così la notizia sul proprio profilo Facebook: "Volevo ringraziare Forza Italia per la candidatura di Alfonso Signorini all'Ambrogino d'Oro. Se ne sentiva proprio il bisogno".

La candidatura proposta dal consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi

A proporre il nome di Signorini per l'Ambrogino d'oro è stato il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi, anche se già nel 2019 la stessa proposta era stata fatta dall'allora consigliere della Lega Alessandro Morelli. Le motivazioni della candidatura di Signorini, direttore del settimanale "Chi" e conduttore della trasmissione Grande Fratello vip su Canale 5, sono molteplici e stando a quanto trapela da Forza Italia riguardano non solo il suo lato più noto in un settore, quello del gossip, che comunque interessa milioni di persone in Italia, ma anche la carriera più nascosta del 57enne. Signorini è prettamente milanese, essendo nato ad Affori. In passato ha insegnato greco e latino a scuola e ha svolto un'importante attività a livello non solo giornalistico e di conduzione televisiva, ma anche come autore teatrale e televisivo.

Chissà se la candidatura di Signorini resterà tale, o se il suo nome figurerà tra le persone premiate a Sant'Ambrogio. Lo scorso anno tra gli "Ambrogini" vi furono anche Fedez e Chiara Ferragni, che già nel 2018 erano stati candidati proprio da Forza Italia, senza però riuscire a superare lo sbarramento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale: è lì, infatti, che si decidono i premiati, ricordando sempre che il sindaco Beppe Sala ha diritto di veto.