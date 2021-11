Da Signorini a Kjaer passando Nicole Berlusconi, chi sono i candidati all’Ambrogino d’Oro del 2021 Da Simon Kjaer ad Alfonso Signorini, passando per Nicole Berlusconi, Fraintesa e Aldo Cazzullo. Sono 266 le candidature arrivate per il conferimento dell’Ambrogino d’Oro di quest’anno che verrà consegnato, come ogni anno, il 7 dicembre. Tanti i nomi presentati dai consiglieri comunali milanesi: ecco quali sono.

È stata chiusa la lista di candidature per l'Ambrogino d'Oro di quest'anno, il massimo riconoscimento che la città di Milano conferisce ogni anno, nel giorno di Sant'Ambrogio, alle personalità di spicco della comunità milanese che si sono contraddistinte nel corso degli anni in aiuto alla città. Molti i nomi degli sportivi presentati, ma anche artisti e imprenditori, giornalisti e ricercatori. Le 15 medaglie d'oro e i 20 attestati verranno distribuiti il prossimo 7 dicembre.

I candidati all'Ambrogino d'Oro 2021

In totale sono arrivate 266 candidature proposte dai consiglieri comunali di Milano. Centoventi sono persone fisiche (75 uomini e 45 donne), 129 le associazioni, 17 le candidature alla memoria, per un totale di 14 uomini e 3 donne. Tra questi, ci sono Franco Baresi, bandiera del Milan e Arnaldo Pomodoro, proposti dal Partito Democratico. Filippo Tortu è il nome candidato dalla Lega, mentre il candidato sindaco sconfitto da Sala Luca Bernardo ha candidato Nicole Berlusconi, nipote di Silvio che ha fondato la onlus Progetto Islander, con cui si occupa di salvare cavalli torturati. Milano in Salute ha proposto Valentina Massa, biologa dell'Università degli Studi di Milano, che insieme ad altri colleghi ha inventato il tampone salivare per riscontrare positività al Covid. I Verdi hanno proposto Fraintesa, al secolo Francesca Barbieri, la 38enne travel blogger scomparsa di recente a causa di un tumore al seno.

Da Forza Italia escono i nomi di Simon Kjaer, centrale del Milan che ha salvato la vita a Christian Eriksen dopo l'infarto che l'ha colpito agli Europei, e Marco Materazzi, leggenda nerazzurra. Proposto anche il nome del giornalista Alfonso Signorini che in passato ha insegnato al Leone XIII in zona fiera. Ci sono poi le candidature del filosofo Stefano Zecchi, del giornalista del Corriere della sera Aldo Cazzullo, del diplomatico Tommaso Claudi che ha presidiato l'ambasciata italiana in Afghanistan durante la presa di Kabul e di Paolo Del Debbio, giornalista di Rete4. Ci sono infine anche il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, la campionessa paralimpica Arjola Trimi e il presidente di Moncler Remo Ruffini. Appuntamento al 7 dicembre per scoprire chi vincerà.