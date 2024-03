Ambientalisti sgonfiano gli pneumatici di oltre 60 Suv a Milano: “Sono un disastro per il nostro clima” Gli attivisti di The Tyre Extinguishers hanno sgonfiato gli pneumatici di decine di Suv nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo a Milano. Sui parabrezza dei mezzi colpiti hanno lasciato un bigliettino: “Non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo gli pneumatici di almeno 60 Suv sono stati sgonfiati dagli attivisti del movimento internazionale The Tyre Extinguishers. Lo hanno rivendicato gli stessi "estintori per pneumatici" attraverso il loro profilo X (già Twitter) pubblicando festosi la foto di una mano vicina a una ruota di una Toyota. Alle vittime dell'azione ambientalista, hanno lasciato un biglietto sul parabrezza: "Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto".

Il motivo del blitz del movimento The Tyre Extinguishers nato in Gran Bretagna a marzo 2022 è abbastanza prevedibile: "L'abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un’auto cosi enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri", si legge ancora sul biglietto. Gli ambientalisti che si presentano come un gruppo che farà "diventare impossibile possedere un Suv in tutte le aree urbane del mondo" puntano il dito contro le case automobilistiche che, sostengono, "cercano di convincerci che abbiamo bisogno di auto massicce, ma i Suv e le 4×4 sono un disastro per il nostro clima".

Come riportano gli "estintori per pneumatici", i Suv "sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidrite carbonica nell’ultimo decennio, più dell’intera industria aeronautica". Insomma, secondo gli attivisti c'è bisogno di "un'azione di emergenza per ridurre immediatamente le emissioni" e siccome "i nostri governi e politici non lo faranno", scrivono, "stiamo prendendo le azioni nelle nostre mani". L'ultima azione ha portato allo sgonfiamento degli pneumatici di almeno 60 Suv o almeno così ricordano gli ambientalisti che ad un certo punto avevano "perso il conto".