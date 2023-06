Allerta meteo per maltempo oggi e domani a Milano: previsti temporali forti già in serata La protezione civile di Regione Lombardia ha diramato l’allerta meteo gialla su Milano per il maltempo dalle 18 di oggi martedì 13 giugno fino alle 6 di domani giovedì 14 giugno.

A cura di Giorgia Venturini

Nelle prossime ore sulla Lombardia si abbatteranno forti temporali. Per questo la protezione civile di Regione Lombardia ha diramato l'allerta meteo gialla su Milano e le altre province. Il maltempo potrebbe interessare la nostra regione dalle 18 di oggi martedì 13 giugno fino alle 6 di domani giovedì 14 giugno. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi: osservati speciali restano sempre il fiume Seveso e il Lambro.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali ha spiegato in una nota quello che accadrà: "Per la giornata di oggi 13 giugno attese precipitazioni sparse intermittenti, più insistenti sui settori centro-occidentali. Le precipitazioni potranno essere anche a carattere di rovescio, con temporali generalmente poco strutturati e poco mobili, più probabili ed intensi sulle zone Sud-occidentali e sulle Prealpi Orientali, in serata anche sul Nord-Ovest ed Alta Pianura Occidentale".

Non è che l'ennesima allerta meteo in poche ore: domenica 11 giugno altri forti temporali avevano fatto scattare l'allerta. Fortunatamente non ci sono stati gravi disagi e danni. Quello che si spera anche in queste ore: in serata sono attesi temporali e venti moderati sia in pianura che in montagna. Fino a domenica potrebbero arrivare altri temporali, sempre previsti per la serata.