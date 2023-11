Allerta meteo gialla a Milano per oggi venerdì 3 novembre e domani sabato 4 novembre: ancora temporali Da oggi pomeriggio, venerdì 3 novembre, fino a domani, sabato 4 novembre, ci saranno allerte meteo gialle e arancioni in tutta la Lombardia per rischio idrogeologico e idraulico. A Milano (e non solo) saranno infatti previsti temporali.

A cura di Ilaria Quattrone

Nuova allerta meteo a Milano e in Lombardia per le giornate di oggi, venerdì 3 novembre, e domani, sabato 4 novembre dopo quella diramata ieri. Il miglioramento delle condizioni meteo non durerà infatti a lungo: già a partire dal pomeriggio di oggi a Milano è prevista un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Sul versante settentrionale della regione, in particolare modo sulle Prealpi e sulle Alpi, potrebbe cadere la prima neve della stagione. Continua il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro dopo le inondazioni di inizio settimana. Ecco quali sono le aree della Lombardia in cui è stata diramata allerta meteo e le previsioni su dove pioverà.

Maltempo, allerta meteo domani 4 novembre a Milano e in Lombardia

La Protezione Civile ha diramato diverse allerte gialle e arancioni su tutto il territorio. Il maltempo, infatti, non sembrerebbe arrestarsi. Per questo motivo, tutti i centro funzionali dei vari comuni dovranno monitorare la situazione.

In Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale ci sarà allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. In Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie Bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale prosegue l'allerta meteo gialla per rischio idraulico.

Leggi anche Maltempo in Lombardia: è allerta meteo gialla per rischio temporali

Fino alle 6 del mattino del 4 novembre ci sarà allerta meteo arancione per rischio idraulico sul Lario e Prealpi Occidentali, in Valcamonica, sui Laghi e Prealpi Orientali, sulla Pianura Centrale, sull'Alta Pianura Orientale.

In Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali ci sarà allerta meteo arancione fino alle 18 di oggi per rischio idrogeologico. Sull'Appennino Pavese ci sarà fino alle 5 del mattino del 5 novembre allerta gialla per vento forte.

Allerta meteo a Milano, la situazione dei fiumi Seveso e Lambro

Per il territorio di Milano, come spiegato precedentemente, è stata prevista un'allerta gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico. Significa che sul territorio potrebbero esserci possibili eventi alluvionali con allagamenti, frane e smottamenti. Per questo motivo il centro operativo comunale continuerà a monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Per quanto riguarda, il Seveso la situazione è stabile. L'ultimo livello rilevato a Valle è 1.14 metri. Per quanto riguarda il Lambro, il fiume ha raggiunto la piena a mezzogiorno tanto che è stato chiuso il parco di Monza.

Fino a quando durerà il maltempo in Lombardia

Nella giornata di domani, sabato 4 novembre, potrebbe arrivare un nuovo bollettino della protezione civile della Lombardia. Da domani pomeriggio, infatti, dovrebbero tornare forti temporali. L'ondata di maltempo che sta interessando tutto l'Italia, in particolare le regioni del nord, durerà almeno fino al 13 novembre. "Già da domani, sabato 4 novembre, arriverà una doppia perturbazione sull'Italia. La prima interesserà durante la notte le regioni tirreniche e arriverà dalla Spagna, la seconda, invece, nel pomeriggio insisterà sul Centro Nord, ad eccezione di Romagna, Marche e Abruzzo", ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Mario Giuliacci.