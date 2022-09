Allerta meteo gialla a Milano per giovedì 8 settembre: possibili temporali Da oggi e fino alla giornata di domani a Milano e in altre province lombarde è prevista un’allerta meteo gialla per temporali.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano è partita un'allerta meteo che toccherà anche la giornata di domani, giovedì 8 settembre: il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha infatti segnalato alcune criticità che interesseranno la provincia di Milano dalla giornata di oggi, mercoledì 7 settembre e fino a domani. Sono infatti previsti possibili temporali e rovesci.

Quando inizierà e terminerà l'allerta gialla

L'allerta diramata è di colore giallo che indica che il rischio previsto dovrebbe essere ordinario. La Protezione civile regionale ha stabilito che la misura partirà dalle ore 16 di oggi e si concluderà alle ore 14 di domani. L'allerta meteo per temporali sarà poi sostituite da altre due: dalla mezzanotte di domani e fino alle 14 sarà diramata sia un'allerta gialla per rischio idraulico che una per rischio idrogeologico.

In quali altre zone della Lombardia è prevista allerta meteo

Allerte meteo saranno previste in altre zone del territorio lombardo. L'allerta gialla per temporali sarà prevista in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese.

Sempre per temporali sarà prevista un'allerta arancione in: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali. Sono state inoltre diramate allerte gialle per rischio idrogeologico in: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale (anche per rischio idraulico) e Alta Pianura Orientale.