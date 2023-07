Allerta meteo a Milano fino a domani mattina per possibili temporali Mentre la città fa ancora i conti con i danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto sulla città a inizio della settimana, una nuova allerta meteo per possibili temporali per la notte di sabato 29 luglio e la mattina di domenica 30 luglio.

A cura di Redazione Milano

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sulla Lombardia e su Milano in particolare, a partire dal tardo pomeriggio di oggi sabato 29 luglio. La Protezione Civile della Regione Lombardia ha infatti diramato un avviso di allerta di colore giallo che sarà in vigore fino alla mattinata di domani, domenica 30 giugno. Nell'allerta si parla di possibili precipitazioni con carattere temporalesco. "Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi", riferisce il comunicato.

L'allerta per possibili violente precipitazioni arriva quando la città sta ancora facendo i conti con i danni del nubifragio di inizio settimana, con gli ingenti danni che ha provocato, gli allagamenti e le centinaia di alberi caduti o danneggiati. I parchi cittadini infatti continuano a rimanere chiusi, mentre i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per verificare la messa in sicurezza di decine di situazioni tra tetti e alberature. La speranza è di non trovarsi di fronte a nuovi fenomeni meteorologici estremi ma solo a un "normale" temporale, che potrebbero mettere a rischio situazioni già critiche.

I possibili temporali di questa sera e di questa notte notte inaugurano poi una lunga parentesi di maltempo estivo su Milano e la Lombardia, ma in generale su tutto il Nord Italia. Da lunedì infatti è previsto l'arrivo di nuove massicce perturbazioni che porteranno con sé un significativo abbassamento delle temperature e nuove piogge. Una situazione di tempo instabile che andrà avanti almeno fino a domenica 6 agosto, secondo i modelli di previsioni attuali.