Allerta meteo gialla a Milano e in altre aree della Lombardia per le forti raffiche di vento. Nonostante il cielo sereno e le temperature primaverili previste per domani, domenica 14 marzo, in gran parte del territorio lombardo si prevedono venti forti. I fenomeni riguarderanno prima tutta la fascia prealpina e alpina e poi si sposteranno in pianura con raffiche che potranno arrivare fino a 65 chilometri orari. Sui rilievi alpini e prealpini invece queste potrebbero toccare i novanta chilometri orari.

A Milano l'allerta gialla durerà fino a domani sera

Per questo motivo e per il rischio di possibili danni, la Protezione civile della Lombardia ha diramato l'allerta gialla che durerà, in alcune aree come Milano, fino alle 20 di domani mentre in altre, dove le condizioni avverse però dureranno fino alla giornata di lunedì 15 marzo, potrebbe durare molto più a lungo. Il livello di criticità riguarderà le zone della Valchiavenna, della Media-bassa Valtellina, dell'Alta Valtellina, la zona dei Laghi e delle Prealpi Varesine, del Lario e delle Prealpi occidentali, delle Orobie bergamasche, della Valcamonica, dei Laghi e delle Prealpi orientali, del Nodo Idraulico di Milano, della Pianura centrale, dell'Alta pianura orientale, della Bassa pianura occidentale, della Bassa pianura orientale e dell'Appennino pavese. Dalla centrale della Protezione Civile regionale è richiesto ai sistemi locali di predisporre le azioni di monitoraggio e contrasto per salvaguardare i cittadini e ridurre i rischi. Soprattutto è richiesta la massima attenzione per impalcature, cartelloni, rami e alberi che potrebbero risultare pericolosi.