Allenatore delle giovanili di calcio accusato di molestie: denunciato da sette giovani calciatori Un uomo di 49 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di sette ragazzini della squadra esordienti di una società di calcio della provincia di Varese. L’allenatore è stato sospeso e il suo cellulare posto sotto sequestro: all’interno sono state trovate foto e messaggi sospetti.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Avrebbe molestato dei giovanissimi atleti della società sportiva per la quale lavora: un uomo di 49 anni è stato denunciato e sospeso dalla sua attività. L'allenatore, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", è laureato in Scienze dell'Educazione ed ha origini piemontesi. Da alcuni anni opera in Lombardia e nell'ultimo periodo allenava i ragazzi di una scuola calcio della provincia di Varese.

Sarebbe rimasto a dormire in un letto con due giovani atleti

I giovani della squadra "esordienti" si stavano preparando al pre-campionato ed erano in ritiro in montagna: uno di loro ha raccontato che, la prima sera, l'uomo avrebbe avuto degli atteggiamenti ambigui e sarebbe rimasto a dormire in un letto matrimoniale con due atleti. Uno di loro ha poi rivelato tutto ai genitori che hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno sottoposto il 49enne a interrogatorio e gli hanno sequestrato il cellulare. Nello smartphone sono state trovate fotografie e messaggi sospetti.

In passato allontanato da altri club

In totale sono sette le denunce. L'ormai ex allenatore – considerato che la società lo ha sospeso – è stato rilasciato con l'obbligo di dimora e divieto di comunicare con l'esterno in attesa della chiusura delle indagini. Anche il Comitato Regionale Lombardo, riporta sempre Il Giorno, sarebbe pronto a intervenire e chiedere la radiazione del tecnico. Dagli accertamenti, è emerso che il mister in passato è stato denunciato e allontanato da altri club. Addirittura nel 2007, il tecnico si sarebbe auto-sospeso dall'albo per altri problemi dovuti a dei suoi comportamenti ambigui. Dal Piemonte poi, una volta revocata la sospensione, si sposta in Lombardia prima nel Milanese e poi in provincia di Varese.