Alla guida di un furgone urta un albero caduto per il maltempo, 26enne in gravissime condizioni È ricoverato in coma il ragazzo che a San Donato Milanese ha scontrato con il suo furgone un albero caduto sulla carreggiata dopo le forti piogge che si sono abbattute sulla Lombardia nella notte.

A cura di Fabio Pellaco

Grave incidente all'alba di questa mattina, mercoledì 7 settembre, a San Donato Milanese, in provincia di Milano. Un giovane di 26 anni è rimasto gravemente ferito mentre con il suo furgone stava percorrendo via fiume Lambro dopo aver colpito un albero caduto per il maltempo che si è abbattuto nella notte.

Il furgone si è ribaltato

Secondo quanto riferito dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia, l'incidente è avvenuto poco prima delle sei. Il ragazzo era alla guida sulla strada che costeggia le sponde del fiume Lambro, alle porte di Milano, quando avrebbe urtato un albero caduto sulla carreggiata. Dopo l'impatto il furgone si sarebbe ribaltato.

Le condizioni del ragazzo sarebbero risultate molto gravi già dai primi istanti. La centrale del 118 ha inviato d'urgenza un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il conducente dal mezzo ribaltato.

Leggi anche Cade mentre fa motocross, gravissimo un ragazzo di 17 anni

I militi hanno intubato sul posto il 26enne per poi trasferirlo all'ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane è arrivato al pronto soccorso in coma e con numerose ferite al volto ed è stato trasferito dal personale medico nel reparto di terapia intensiva del nosocomio.

Forte temporale nella notte

A partire dalla serata di ieri su Milano e sull'immediato hinterland si è abbattuto un forte temporale che ha causato il crollo di diversi alberi. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe questa una delle cause dell'incidente che ha ridotto in gravissime condizioni il ragazzo che era alla guida del suo furgone a San Donato. Le intense piogge non ha risparmiato la Lombardia, con disagi che si sono verificati a macchia di leopardo in tutta la regione.