Alessia Pifferi aveva lasciato l’amante per il bene di Diana: “Sono obbligata a farlo per la bambina” Due audio pubblicati in esclusiva dalla trasmissione Iceberg di Telelombardia si vede la fine della relazione tra Alessia Pifferi e il suo amante. La 37enne lo avrebbe lasciato dopo essere stata ferita da lui e avrebbe deciso di farlo “per la bambina”. Dopodiché sarebbe tornata dal compagno di Leffe.

Alessia Pifferi aveva deciso di interrompere la relazione con l'uomo di cui si era invaghita per il bene di Diana, la figlia di 18 mesi che poi ha lasciato morire sola in casa a Ponte Lambro, a Milano, per giorni a luglio 2022 per tornare dal compagno di Leffe. È quanto emerge da alcuni audio pubblicati in esclusiva dalla trasmissione Iceberg che andrà in onda questa sera, 19 ottobre, su Telelombardia.

Il messaggio di aprile e la discussione sull'armadio

I messaggi vocali in questione risalgono alla primavera del 2022. Il primo è di aprile, quando ancora Pifferi parlava di sposare quest'uomo conosciuto solo da pochi giorni e di costruire con lui un progetto di vita, magari anche all'estero. Un giorno, però, ci sarebbe stato tra i due un litigio in merito a un armadio, forse quello che la 37enne aveva chiesto per poter riporre i suoi abiti quando stava da lui.

"Sono rimasta sinceramente un po' male perché ci siamo detti di parlare di matrimonio, abbiamo parlato anche di un altro figlio. Mi hai spiazzato un po' con il discorso dell'armadio che io non sapevo", si sente nell'audio. Pifferi sostiene che il chiedere un po' di spazio per sé nell'abitazione di quell'uomo fosse "una cosa normale", anche perché "se uno vuole una persona dovrebbe fare i salti a soffitto". Alla fine, comunque la questione pareva essersi risolta.

La fine della relazione

Il tono dei messaggi, però, cambia radicalmente il mese successivo. "Non ci sarà un'altra volta", dice Pifferi a maggio all'ormai ex amante, "se tu vuoi bene a una persona la tieni vicino, non la allontani". Dopodiché gli fa notare di avergli già detto cosa stava sbagliando, ma questo pare non sia servito.

"Potevi evitare di ferire più persone, soprattutto una donna con una bambina piccola, che questa bambina comunque adesso ne soffre le pene dell'inferno", afferma riferendosi a Diana: "I bambini anche se sono piccoli non sono stupidi, non dimenticarlo mai". L'audio si conclude con una frase netta, che pone fine alla relazione tra i due: "Per me questo è un addio, e non è facile per niente credimi ma sono obbligata a farlo per la bambina anche".