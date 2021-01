I locali storici di musica dal vivo a Milano sono a rischio chiusura? Lo lasciano intendere alcuni tra i nomi più famosi tra i club meneghini, che sui social network hanno lanciato una campagna con un hashtag piuttosto esplicito: #ultimoconcerto. L'Alcatraz di via Valtellina, i Magazzini generali, il Fabrique, giusto per citarne alcuni, hanno condiviso in contemporanea, nella giornata di ieri giovedì 28 gennaio, una foto con la domanda "ultimo concerto?" e due date: quella in cui hanno aperto e il 2021.

Dall'inizio dell'epidemia sono stati vietati concerti ed eventi

Esplicito il significato dell'iniziativa: i locali vogliono attirare l'attenzione sulla difficile situazione che stanno vivendo da ormai quasi un anno, quando con l'inizio della pandemia sono stati vietati tutti i concerti e gli eventi. Un divieto ovviamente assolutamente necessario dal punto di vista sanitario, ma che ha causato non pochi problemi ai gestori dei locali. Alcuni hanno già chiuso: il circolo Ohibò, il Serraglio e il Blues house, le cui porte si sono sbarrate dopo 30 anni di onorata carriera. Un destino che adesso potrebbe accomunare anche altri locali come quelli già citati e il Legend club o "La Scighera". La protesta non riguarda però solo i locali milanesi, ma quelli di tutta Italia: tutti rimandano alla pagina Facebook "L'Ultimo concerto" sulla quale però non sono disponibili al momento ulteriori informazioni. Intanto sono molti coloro che hanno manifestato la propria solidarietà ai locali che hanno condiviso i post con l'hashtag #ultimo concerto: ne è nata una sorta di ricordo collettivo al quale tutti hanno partecipato scrivendo qual è stato il primo o l'ultimo concerto che hanno visto nei locali in questione.