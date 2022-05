“Aiutatemi a realizzare il sogno di mio figlio” e grazie ai social diventa realtà Così un padre, grazie alla mobilitazione del gruppo “Sei di Monza se…”, riesce a far incontrare al figlio il suo idolo, l’atleta Torquato Testa. Per una foto insieme a lui avevano percorso 400 chilometri.

L’atleta monzese Torquato Testa e il suo piccolo fan, incontrati grazie alla mobilitazione della pagina Facebook "Sei di Monza se…"

Aveva chiesto un'unica cosa a papà Marco, per il settimo compleanno: poter incontrare di persona il suo idolo Torquato Testa, l'atleta monzese che in sella a una bicicletta è in grado di eseguire vere e proprie acrobazie dentro il suo regno, il Monza Pizza Bike Park, tra dune sabbiose e salti spettacolari. Per questo padre e figlio hanno percorso ben 400 chilometri, direzione Monza. Ma arrivati lì, hanno trovato ad attenderli una brutta sorpresa: i cancelli del parco erano chiusi causa maltempo. Sembrava tutto finito, quando a Marco è venuta improvvisamente un'idea. Un disperato tentativo, pur di non deludere il figlio proprio nel giorno del compleanno.

L’appello del padre sul gruppo Facebook

Così il papà ha lanciato la sua richiesta tra i vari gruppi social della zona, e in men che non si dica la voce si è sparpagliata. Decine di persone si sono mobilitate, spargendo la notizia in ogni angolo della città. Finché il tam-tam virtuale non è arrivato alle orecchie giuste, proprio quelle del rider ventinovenne. Che in poco tempo ha contattato il padre del piccolo fan, e si è presentato davanti al bike park per conoscerlo e fare una foto ricordo insieme.

Il tam–tam social

I commenti

"C'era un bambino con un sogno, che ha rischiato di svanire…oggi quel sogno si è avverato! Grazie gruppo, missione compiuta". "Ci vuole poco. Chi fa felice un bambino fa felice il mondo…bravi tutti". "Quando si avvera un sogno è sempre bello, per fortuna che questo gruppo esiste". Tantissimi i commenti commossi e fieri del gruppo "Sei di Monza se…". Dimostrazione, ancora una volta, che i social possono fare miracoli. E regalare il sorriso a un bambino con un grande sogno.

Leggi anche Padre e figlio derubavano anziani con la truffa del finto carabiniere: incastrati dalle telecamere

Chi è Torquato Testa

Torquato Testa (Monza, classe 1993), soprannominato "il Faraone", ha gareggiato ai massimi livelli del Campionato del mondo di Freeride (FMB World Tour) ed è il primo italiano ad aver partecipato al Redbull Joyride a Whistler, dove si è classificato terzo. In patria ha fondato il Monza Pizza Bike Park, primo parco dedicato in Italia.