Agricoltore scorticato da un macchinario, la pelle strappata dalla schiena: è grave Un agricoltore di 63 anni è rimasto gravemente ferito mentre dava da mangiare agli animali: è rimasto incastrato in un macchinario che gli ha strappato la pelle.

A cura di Ilaria Quattrone

Un agricoltore è stato ricoverato in gravi condizioni nella giornata di oggi, domenica 11 dicembre 2022: il 63enne era a lavoro in una cascina di via Groppello a Inzago, comune in provincia di Milano. Stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday sarebbe stato scorticato da un macchinario.

L'allarme è stato dato poco dopo le 6.30 del mattino. La sala operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica che erano state inviate inizialmente in codice rosso. Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso di Treviglio in codice giallo.

È rimasto impigliato nel macchinario

Oltre loro, sono arrivati anche i carabinieri e il personale dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano come previsto in caso di incidente sul lavoro: sulla base dei rilievi effettuati in mattinata sembrerebbe che l'uomo fosse impegnato a dare da mangiare agli animali nella stalla quando, a un certo punto per cause ancora sconosciute, è rimasto impigliato nel macchinario che viene utilizzato per la distribuzione del mangime.

Il macchinario stesso gli avrebbe, sempre secondo il giornale MilanoToday, strappato parte della pelle dalla schiena. Adesso toccherà ai militari e ai tecnici di Ats capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. In ogni caso, nonostante le gravi condizioni, il 63enne, di cui non sono state diffuse le generalità, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.