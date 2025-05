video suggerito

Aggredito e accoltellato per strada a Milano, 26enne trovato in una pozza di sangue: si cerca il responsabile Nella serata di ieri, mercoledì 21 maggio, un ragazzo di 26 anni è stato trovato in una pozza di sangue: è in gravi condizioni. Si cerca il responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella serata di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, un ragazzo di 26 anni è stato trovato in una pozza di sangue a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il 26enne è stato trovato con ferite compatibili con un'arma da taglio in piazza Tirana di fronte alla stazione di San Cristoforo, alla periferia nord ovest del capoluogo meneghino. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano:le sue condizioni sono molto gravi. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercano elementi che possano aiutare a risalire al volto del responsabile. I poliziotti potrebbero ascoltare eventuali testimoni e acquisire immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Fondamentali saranno le parole della vittima, una volta che questa si riprenderà. Nelle prossime settimane potrebbero quindi esserci aggiornamenti.