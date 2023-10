Aggredito con una mazza da baseball e trovato con il cranio fracassato: grave un uomo Un uomo è stato ritrovato steso per terra con il cranio fracassato e un’emorragia cerebrale, a San Giuliano milanese. Non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione. Probabilmente è stato colpito da tre persone con una mazza da baseball in un agguato.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni è stato ritrovato con gravi lesioni al cranio e un'emorragia cerebrale a San Giuliano milanese, a sud del capoluogo lombardo. Di origini marocchine ma residente a San Donato, sarebbe stato aggredito sabato 21 ottobre durante un'imboscata con almeno una mazza da baseball. Ora lotta tra la vita e la morte ed è ricoverato nell'ospedale di Lodi.

I carabinieri indagano per tentato omicidio

Non è ancora chiaro chi abbia colpito l'uomo né perché. A indagare sull'accaduto sono i carabinieri di Lodi, che hanno ritrovato l'arma con cui l'uomo è stato colpito. Si tratta di un bastone di legno di circa 90 centimetri. È stato rinvenuto a pochi metri dal corpo della vittima, all'ingresso del cortile comune del condominio delle case Aler di via della Repubblica, a San Giuliano. L'ipotesi è che a colpirlo siano state due o tre persone e che si sia trattato di un agguato. L'obiettivo, secondo le prime ricostruzioni sembra fosse quello di ferire mortalmente l'uomo. Allo stato attuale, gli inquirenti indagano per tentato omicidio.

Sequestrati gli effetti personali della vittima

Giunti sul posto, i militari hanno effettuato i rilievi e hanno sequestrato gli effetti personali della vittima. L'uomo, trasportato dai soccorsi in ospedale in condizioni gravissime, aveva addosso un telefono cellulare. Il dispositivo, così come gli abiti e altri effetti personali trovati sulla scena del crimine, sono stati sequestrati e saranno messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è stata resa nota l'identità della vittima. Secondo il giornale Il Cittadino di Lodi, il suo nome inizierebbe per H.B..