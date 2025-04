video suggerito

Aggrediscono con bottiglie di vetro un uomo in un ristorante a Milano, poi si danno alla fuga: presi gli aggressori Un uomo di 40 anni è stato circondato, aggredito e rapinato da due uomini mentre era seduto in un ristorante all'interno della Stazione Centrale di Milano. Sul caso è intervenuta la polizia ferroviaria.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della serata di due giorni fa, domenica 30 marzo, un uomo di 40 anni è stato circondato, aggredito e rapinato da due uomini mentre era seduto in un ristorante all'interno della Stazione Centrale di Milano. Sul caso è intervenuta la polizia ferroviaria.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, una volta all'interno dell'attività di ristorazione i due aggressori avrebbero minacciano il 40enne seduto a uno dei tavoli chiedendogli dei soldi per poi provare a colpirlo con una bottiglia di vetro. Nella colluttazione i due rapinatori sarebbero riusciti a sottrarre smartphone e auricolari al commensale prima di darsi alla fuga in strada.

Stando a quanto ricostruito, la rapina sarebbe avvenuta domenica sera in un ristorante situato all’interno della Stazione Centrale di Milano, zona che, benché più sicura rispetto al passato, non è nuova a rapine di questo tipo. Sul caso è intervenuta la polizia ferroviaria di Milano che, dopo i primi accertamenti, sarebbe riuscita a risalire all'identità e quindi a rintracciare i due rapinatori. Si tratta di due uomini, entrambi di 37 anni, uno dei quali con precedenti per reati contro la persona e per droga, entrambi irregolari.

Infine, una volta identificati, gli agenti della polizia sarebbero riusciti ad arrestare i due 37enni con l'accusa di rapina aggravata e a portarli successivamente al carcere di San Vittore di Milano.