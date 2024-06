video suggerito

Aggredisce e spinge a terra la ex che batte la testa: imprenditore arrestato per stalking e lesioni Una donna è stata soccorsa in ospedale dopo che l'ex compagno durante una lite l'ha spinta a terra facendole picchia violentemente la testa: l'uomo, un noto imprenditore di Sondrio di 35 anni, è stato arrestato.

A cura di Giorgia Venturini

Un imprenditore di Sondrio è stato arrestato per stalking e lesioni. Le indagini dei carabinieri sono scattate due settimane: tutti gli accertamenti dei militari sono scattati dopo la denuncia della donna con cui l'uomo, un 35enne, aveva una relazione sentimentale. Stanno alla ricostruzione dei fatti, il 35enne avrebbe spinto a terra da donna al termine di una lite: la vittima avrebbe battuto violentemente la testa, sul porfido, causandole lesioni piuttosto serie. Questo il fatto grave che risale a un mese fa e che aveva costretto la donna a chiedere aiuto in ospedale.

La donna aveva sporto denuncia per molestie e atti persecutori. Poi sono iniziate le indagini dei carabinieri che hanno convinto il pubblico ministero a procedere con la richiesta di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere poi emessa dal giudice per le indagini preliminari. Due settimane fa l'imprenditore, assistito dall'avvocato Francesco Romualdi, è stato portato in carcere a Sondrio: resta ora a disposizione delle autorità.