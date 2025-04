video suggerito

Agenti fuori servizio vedono fiamme uscire da una finestra e intervengono: salvate una 34enne e la figlia di 2 mesi Una 34enne e sua figlia di 2 mesi sono state salvate da tre agenti della Questura di Como liberi dal servizio. I poliziotti hanno visto dalla strada fumo e fiamme uscire dall'appartamento della donna e sono intervenuti.

A cura di Enrico Spaccini

Tre agenti della Questura di Como liberi dal servizio nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, sono riusciti a salvare una donna di 34 anni e sua figlia di 2 mesi dall'incendio che era scoppiato all'interno del loro appartamento. I poliziotti hanno domato le fiamme prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco e hanno accompagnato fuori dall'abitazione, al sicuro, le due occupanti. La 34enne ha rimediato un'ustione a un braccio, mentre la bambina ne è uscita illesa. Leggermente intossicati i tre agenti.

Il principio di incendio era scoppiato in un appartamento di via Alciato a Como, in zona piazza San Rocco. Tre agenti della Questura, che in quel momento erano liberi dal servizio, si sarebbero accorti del fumo e delle fiamme che uscivano dalla finestra di un appartamento mentre passeggiavano in strada. Intuendo che potesse trattarsi di qualcosa di grave, prima ancora che arrivassero i vigili del fuoco della sede di via Valleggio i tre hanno raggiunto l'appartamento e si sono fatti aprire la porta dalla 34enne, di nazionalità camerunense, disorientata e spaventata.

Il fumo denso aveva già invaso gran parte dell'abitazione. Uno degli agenti è andato in cucina, dove si è messo al lavoro per spegnere le fiamme partite, con ogni probabilità, dal cortocircuito di un piccolo elettrodomestico. Gli altri due, invece, si sono presi cura della donna e di sua figlia e le hanno accompagnate all'esterno del palazzo.

Prese in cura dal personale sanitario del 118, le due sono state trasportate in ospedale. La 34enne avrebbe rimediato un'ustione a un braccio, mentre la bambina è rimasta illesa. Sono stati medicati anche i tre agenti: hanno accusato alcuni fastidi alle vie respiratorie, ma non avrebbero riportato conseguenze gravi nell'intervento.