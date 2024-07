video suggerito

Aeroporto intitolato a Silvio Berlusconi, Pier Silvio contro Sala: “Fa ridere, pensi a Milano che è disastro” Continua la polemica sull’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. Il figlio Pier Silvio contro il primo cittadino Giuseppe Sala: “Sala scrive a mia sorella sui social, a lui dico ‘dì se sei favorevole o no’. Non rompere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Botta e risposta tra Pier Silvio Belusconi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con loro due entra nel vivo la polemica sull'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. Il primo via libera era arrivato lo scorso 6 luglio, quando il consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile aveva approvato la richiesta avanzata da Regione Lombardia all'incirca un anno fa e già da subito c'è chi aveva manifestato la sua contrarietà.

Ieri martedì 16 luglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi ha risposto a una domanda sull'aeroporto intitolato a suo padre: "Tutto ciò che viene intitolato in onore di mio padre fa piacere. Le polemiche però mi hanno infastidito. Noi figli non siamo stati coinvolti e siamo stati informati praticamente a cose fatte. Le modalità non mi sono piaciute nei tempi e nei modi, è evidente che si sarebbero accesi attacchi e discussioni".

Poi però si rivolge direttamente al sindaco Giuseppe Sala: "Sala scrive a mia sorella sui social, a lui dico ‘dì se sei favorevole o no'. Non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano. Chi si rivolge a mia sorella mi fa veramente ridere". Infine l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset consiglia al primo cittadino milanese di pensare ad altro: "Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro, traffico, delinquenza, buche".

Poche ore dopo via social è arrivata la replica del sindaco Giuseppe Sala: "Mi pare di aver posto la questione Malpensa con garbo e educazione. Se poi mi tocca interloquire con chi si rivolge a me dicendomi di ‘non rompere', io non muto comunque il mio comportamento. Nel merito, io userei la dedica per fare politica? Vorrei sommessamente ricordare che c’è in Italia un partito politico che porta il nome di Berlusconi. L’intitolazione non è quindi un atto politico?"

In questi giorni è arrivata l'ufficializzazione all'intitolazione dell'aeroporto all'ex leader di Forza Italia. Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, ci ha tenuto a ribadire di essere stato lui a presentare in Consiglio d'amministrazione la decisione di intitolare l'aeroporto a Berlusconi. Dando la seguente motivazione: "È stato un uomo che ha rotto gli schemi. Ha garantito all'Italia relazioni internazionali come nessun altro. Gli avrei intitolato direttamente lo scalo di Linate".