Adescava ragazzine in rete e scambiava foto intime: arrestato 20enne Un ragazzo di vent’anni è stato indagato con l’accusa di adescamento minorile nei confronti di alcune ragazzine alle quali inviava immagini pornografiche.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe adescato delle ragazzine in rete e si sarebbe scambiato con loro delle fotografie intime: è stato arrestato un ragazzo di vent'anni che è residente in provincia di Brescia. Tra le vittime c'era una ragazzina, che viveva in provincia di Bergamo, i cui genitori hanno scoperto tutto e lanciato l'allarme. Sono stati infatti allertati gli agenti della polizia locale.

Il modus operandi dell'adescatore

Dagli approfondimenti è poi emerso che l'uomo aveva sempre uno stesso modus operandi: prima infatti diventava loro amico – si tratta perlopiù di ragazzine tra i dodici e i quattordici anni soprattutto bresciane e bergamasche – in delle chat di videogiochi online.

Le immagini scambiate in chat

Dopodiché, dopo aver stretto questo rapporto particolarmente stretto, chiedeva loro il numero di cellulare. Le contattava e poi in questo modo inviava loro delle immagini dal contenuto pornografico e chiedeva poi in cambio delle loro foto intime.

La scoperta dei genitori di una delle vittime

I genitori di una delle vittime hanno poi scoperto tutto e si sono rivolte alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto: gli investigatori – guidati da Metteo Copia – hanno poi individuato il responsabile e hanno perquisito casa sua. Da lì è stato possibile risalire alle identità di altre vittime.

Il ventenne adesso è indagato

Non è chiaro quante ce ne siano. Il ventenne adesso dovrà però rispondere dell'accusa di adescamento minorile. Dopo il caso, il comandante della polizia locale ha invitato tutti i genitori di parlare con i loro figli e di fare attenzione ai loro comportamenti al fine di evitare casi simili.