Accoltella un suo coetaneo davanti all’ingresso del liceo, denunciato un 15enne Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aver accoltellato un suo coetaneo davanti all’ingresso della scuola. I due avrebbero avuto una discussione che è poi degenerata nell’aggressione.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

L'orario era quello in cui suonano le prime campanelle dei licei. Un ragazzo di 15 anni stava litigando con un suo coetaneo quando questo ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito due volte alla parte alta del corpo. Identificato dai carabinieri, è stato portato in caserma e denunciato. Il ferito, invece, se l'è cavata con dieci giorni di prognosi in totale.

Il diverbio e le coltellate

Non erano ancora le 8:30 di questa mattina, giovedì 1 dicembre. Il 15enne si trovava in via Carducci di Lodi, di fronte al liceo Linguistico e delle Scienze umane statale "Maffeo Vegio". Stando a una prima ricostruzione e al racconto di alcuni testimoni, il ragazzo avrebbe avuto un diverbio con un coetaneo.

Questo, con la situazione che stava degenerando sempre di più, avrebbe estratto un coltello con cui avrebbe poi colpito il 15enne. Aggressione che gli ha provocato due ferite, una alla spalla e l'altra tra l'orecchio e la nuca. Chiamati i soccorsi, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi.

L'aggressore è uno studente che ha provato a disfarsi dell'arma

Per quanto riguarda l'aggressore, si tratterebbe di uno studente del vicino liceo "Vegio". Dopo aver colpito il coetaneo, avrebbe provato a disfarsi del coltello. Tuttavia, in breve tempo i carabinieri della sezione radiomobile sono riusciti a recuperare l'arma e a identificare lo studente.

Portato in caserma, è stato poi denunciato. Con lui, sono arrivati alla stazione anche altri studenti che avrebbero assistito alla scena. Ascoltati dai carabinieri, potrebbero aiutare a comprendere le motivazioni di quel gesto e il perché di una discussione così animata.