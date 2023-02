Accoltella la moglie alla gola in un parcheggio: “Volevo ucciderla e poi suicidarmi” L’uomo di 62 anni che nella mattinata di oggi martedì 28 febbraio ha accoltellato alla gola la moglie di 56 anni in auto è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo avrebbe confessato ai militari la sua intenzione di uccidere la compagna per poi togliersi la vita.

È scattato l'arresto in flagranza di reato e con l'accusa di tentato omicidio per Marco Gilona, l'uomo di 62 anni che nella mattinata di oggi martedì 28 febbraio ha accoltellato alla gola e alle gambe la moglie di 56 anni. Tutto è accaduto nell'area parcheggio sulla Complanare via Fulvio Testi, tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni mentre la coppia era in auto.

La ricostruzione del tentato omicidio

Una volta sul posto i carabinieri hanno sorpreso l'uomo con ancora in mano un coltello, mentre i militari hanno trovato un secondo coltello per terra vicino all'auto. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza all'Ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni appaiono al momenti stabili, ma è in pericolo di vita. La donna infatti ha riportati gravissime ferite da arma da taglio all'addome e alla gola. Altri tagli sono presenti alla gambe. I medici stanno facendo di tutto per salvare la vita alla 56enne. Al momento la prognosi è riservata.

Il motivo del tentato omicidio

Cosa sia successo è ancora tutto da ricostruire. Sarà il marito a fornire agli inquirenti il primo racconto del tentato omicidio. Da chiarire ancora il movente del gesto: dalla prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe che la lite tra marito e moglie sarebbe scoppiata a causa delle difficoltà economiche della famiglia. La loro abitazione risulta essere stata pignorata di recente. La coppia avrebbe dei figli che potrebbero spiegare i dettagli su quanto accadeva in case, soprattutto capire se c'erano già stati episodi di aggressione da parte dell'uomo nei confronti della compagna. L'uomo si trova in caserma in attesa dell'interrogatorio, ma avrebbe già rivelato ai carabinieri che le sue intenzioni erano quelle di uccidere la moglie e poi suicidarsi. Tutto è ora al vaglio di inquirenti e investigatori.