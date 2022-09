Tragedia a Gallarate, accoltella la madre e muore gettandosi dal sesto piano Un pensionato di 68 anni è morto gettandosi dal sesto piano di un palazzo di Gallarate: prima di commettere il gesto estremo ha accoltellato l’anziana madre.

Tragedia nella giornata di ieri domenica 11 settembre. Un pensionato di 68 anni ha prima accoltellato l'anziana madre e poi si è gettato dal sesto piano di un palazzo di Gallarate dove madre e figlio vivevano. La donna si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, non è ancora fuori pericolo. Per il 68enne non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo.

L'allarme lanciato dagli altri residenti del palazzo

I fatti sono accaduti in via Pagoraro a Gallarate, il provincia di Varese. I residenti hanno sentito un tonfo e subito hanno chiamato i soccorsi. Una volta sul posto carabinieri e medici hanno trovato nell'appartamento dell'uomo la donna, una signora di 92 anni, con diverse ferite da coltello sul corpo. Subito per lei è stato necessario il trasferimento con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni e in prognosi riservata.

Madre e figlio vivevano insieme

Ora i carabinieri cercano di capire quale sia la causa di un simile gesto. Quanto hanno riferito gli altri inquilini del palazzo madre e figlio vivevano da soli in casa ed era la vittima ad occuparsi di lei. Come riporta Milano Today, non pare avessero altri aiuti. Saranno le indagini a svelare tutto nel dettaglio. Dalle prime considerazioni dei medici sembrerebbe che l'uomo avesse prima tentato di soffocare l'anziana e, senza riuscirci, l'avrebbe solo successivamente colpita con un coltello. Poi il gesto estremo lanciandosi dal sesto piano. Le speranze adesso sono tutte nella ripresa dell'anziana signora. Solo nelle prossime ore i medici potranno dire se è fuori pericolo.