Accoltella al cuore un 26enne e ferisce suo fratello: 30enne arrestato per tentato omicidio I carabinieri hanno arrestato lo scorso 3 aprile un 30enne per tentato omicidio. A novembre l'uomo avrebbe aggredito e accoltellato due fratelli a Nembro (Bergamo), raggiungendo il più giovane dei due al cuore.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un 30enne senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato lo scorso giovedì 3 aprile in via Borgo Palazzo a Bergamo per tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato lui a novembre ad accoltellare al cuore a Nembro un 26enne e a ferire il fratello della vittima con un coltello. Il giovane è stato, poi, salvato dai medici che lo hanno operato d'urgenza all'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII. Il 30enne, invece, si trova ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida.

L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2024 a Nembro, in provincia di Bergamo. Per cause che sono ancora oggetto di accertamenti, il 30enne, di nazionalità marocchina, avrebbe colpito con un coltello un connazionale di 26 anni con un fendente al petto che lo aveva raggiunto al cuore. Trasportato con la massima urgenza in ospedale, il giovane era stato operato e salvato. Il primo a correre in suo aiuto era stato il suo fratello maggiore, di 31 anni: aggredito pure lui, aveva riportato ferite da taglio meno profonde su varie parti del corpo, ma era riuscito comunque a contattare un parente che, infine, aveva chiamato i soccorsi.

I carabinieri avevano iniziato subito le indagini, raccogliendo varie testimonianze ed esaminano i sistemi di videosorveglianza della zona. Dopo mesi di attività investigative, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile. A quel punto, la Procura ha chiesto al gip del Tribunale di Bergamo l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere e lo scorso 3 aprile i militari hanno tratto in arresto il 30enne.

Non sarebbero stati ancora definiti i motivi che hanno portato all'aggressione. Il 26enne ha parlato di un tentativo di rapina finito male, ma i carabinieri stanno ancora cercando riscontri in questo senso senza scartare, per il momento, alcuna ipotesi. Nel frattempo, il 30enne è stato condotto in carcere e dovrà rispondere di tentato omicidio.