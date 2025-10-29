Abusi su un paziente che si era rivolto a lui per il certificato sportivo, condannato medico di base

Gli abusi denunciati da un 22enne sono avvenuti al centro medico dell’Asl di Corsico (Milano) nell’estate del 2024. Il medico, 60 anni, era già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un altro giovane paziente.

È stato condannato a quattro anni di reclusione un ex medico di base dell'hinterland milanese, accusato di violenza sessuale ai danni di un paziente di 22 anni che nel luglio del 2024 si era rivolto a lui per un certificato medico.

La pena è stata stabilita dall'undicesima sezione penale del Tribunale di Milano, davanti alla quale il professionista, oggi 60 anni, è finito a processo per la seconda volta. Secondo quanto ricostruito nelle indagini della polizia, coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, nell'aprile del 2024 l'uomo era già stato infatti condannato a tre anni di reclusione dalla nona sezione penale milanese per abusi sessuali su un altro giovane paziente, ed era stato sottoposto anche a misura interdittiva dalla professione.

Gli abusi contestati, stavolta, risalirebbero invece al 19 luglio del 2024. In questa occasione il medico avrebbe palpeggiato e molestato il 22enne, che si era presentato al centro medico dell'Asl di Corsico (Milano) per ottenere un certificato di sana e robusta costituzione che gli serviva per l'attività sportiva. Al termine della visita il giovane, sotto shock, si era quindi rivolto alla polizia e aveva subito presentato denuncia.