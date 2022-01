Abusava e violentava la figlia di quindici anni: arrestato un uomo di 42 anni Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di atti sessuali nei confronti della figlia di 15 anni: gli abusi sarebbero iniziati nel 2019.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe abusato e violentato per due anni la figlia di 15 anni: è questo quanto scoperto dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo che – coordinati dalla Procura di Milano -, nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, hanno sottoposto a fermo un uomo di 42 anni. Sulla base degli approfondimenti degli inquirenti del capoluogo meneghino, gli abusi sarebbero iniziati nel 2019.

Gli abusi iniziati nell'estate del 2019

Il 42enne – originario di El Salvador – è stato fermato in via Larga con l'accusa di atti sessuali. In base a quanto scoperto dagli investigatori, la 15enne viveva con lui e sarebbe stata abusata ogni volta che la madre non si trovava in casa. La Procura è riuscita a documentare, anche grazie alla testimonianza della vittima, che dall'estate del 2019 e fino a novembre l'uomo avrebbe violentato la minorenne. Il 42enne sarebbe dovuto rientrare nel Paese il 14 gennaio scorso, ma è stato portato in carcere a San Vittore dopo che il giudice ha convalidato il fermo disponendo la misura cautelare della custodia in carcere.

A Latina, un uomo abusa e minaccia la figlia minorenne

L'episodio ricorda quanto avvenuto nella provincia di Latina alcuni giorni fa: un uomo avrebbe abusato sessualmente della figlia e avrebbe minacciato di sfregiarla con l'acido se lo avesse denunciato. Gli abusi sarebbero iniziati nel 2018 e sarebbero durati fino al 2020. La ragazza, nonostante le minacce dell'uomo, si è rivolta alle forze dell'ordine. Grazie alle indagini della squadra mobile della polizia di Latina, è stato possibile arrestarlo e porre fine a questo lungo incubo.