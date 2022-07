Abusava delle pazienti durante le visite, medico di famiglia a processo: risarcimenti per 21 donne Alessandro Antonelli, medico di famiglia di Cernobbio (Como), è accusato di aver abusato delle pazienti: ieri, durante l’udienza, ha presentato offerte di risarcimento. I legali del medico sottolineano però: “Sono offerte senza alcun riconoscimento di responsabilità”.

A cura di Ilaria Quattrone

Alessandro Antonelli (Fonte: Facebook)

Avrebbe abusato delle sue pazienti durante le visite: Alessandro Antonelli, medico di famiglia di 59 anni di Cernobbio (Como), era finito sotto inchiesta dopo che le stesse donne – tra loro anche una minorenne – lo avevano denunciato. Il 59enne, in base a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia di Como", darà un risarcimento a tutte loro: venti donne lo hanno accusato di violenza sessuale, tra tentate e avvenute, un'altra lo accusa anche di stalking.

In aula dodici ex pazienti

L'uomo è stato arrestato lo scorso febbraio e si trova attualmente ai domiciliari: dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. I suoi legati, Edoardo Pacia e Angelo Giuliano, avrebbero affermato che queste sarebbero state offerte senza alcun riconoscimento di responsabilità. Nella giornata di ieri, giovedì 7 luglio, si è svolta la prima udienza preliminare che si chiuderà a ottobre. Durante il processo, si sono presentate dodici ex pazienti.

Le offerte di risarcimento

Il 59enne ha offerto quattromila euro a testa a coloro che lo hanno denunciato di violenza sessuale, 1.500 euro a chi lo accusa di tentata violenza e mille euro alla donna che lo accusa di stalking. Alcune delle vittime – che ieri però non si sono presentate in udienza – hanno detto di non aver accettato il risarcimento e di voler costituirsi parte civile. Altre ancora non hanno dato alcuna comunicazione.

Quando sarà la prossima udienza

Tra le presenti, alcune hanno accettato il risarcimento – uscendo così dal processo – altre invece hanno detto che si costituiranno parte civile e altre invece che valuteranno nella prossima udienza che si svolgerà il 21 luglio. Durante l'udienza decideranno se chiedere il giudizio abbreviato (che prevede uno sconto di un terzo della pena) mentre le parti lese formalizzeranno la costituzione di parte civile. La sentenza poi arriverà a fine ottobre.