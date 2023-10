Abusa per due anni della migliore amica 15enne di sua figlia: 60enne condannato Per due anni un 60enne ha commesso violenze sessuali ai danni della migliore amica 15enne della figlia. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi, oltre che al pagamento del risarcimento dei danni fisici e morali.

Un 60enne di Stradella (in provincia di Pavia) è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di una studentessa 15enne, migliore amica di sua figlia. Gli abusi sarebbero andati avanti per due anni, fino a quando la ragazza ha raccontato tutto ai genitori e sporto denuncia. L'uomo ora si trova in carcere a Torre del Gallo, dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 5 mesi.

I due anni di abusi

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Pavia, le violenze sono iniziate nel 2015 e terminate nel 2017. Il 60enne approfittava del fatto che sua figlia e la 15enne stessero spesso insieme in casa sua, visto che erano migliori amiche. L'uomo, però, si era invaghito della giovanissima ospite e giorno dopo giorno ne ha conquistato la fiducia arrivando alle avances sessuali.

Una situazione andata avanti per due anni all'insaputa anche della stessa figlia del 60enne. Poi, però, la 15enne ha deciso di parlarne con i suoi genitori che poi l'hanno accompagnata alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.

Le indagini della Procura e la condanna definitiva

Ricevuta la segnalazione, la Procura di Pavia ha iniziato le indagini per verificare i racconti della 15enne. Gli accertamenti sono stati svolti con diversi sistemi, tra cui anche le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Confermato quanto denunciato dalla ragazzina, è partito l'iter processuale terminato pochi giorni fa con la condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi per il 60enne. L'uomo dovrà anche risarcire i danni fisici e morali che ha provocato alla sua vittima. Ora si trova in carcere a Torre del Gallo, ma è probabile che i legali chiederanno per lui l'affidamento ai servizi sociali.