Abusa più volte della figlia piccola: padre condannato a otto anni di carcere La Corte d’Appello ha condannato a otto anni e sei mesi un uomo di 45 anni: è accusato di aver abusato della figlia per quattro anni. La violenza da quando la bambina aveva nove anni.

A cura di Giorgia Venturini

Fin da quando era una bambina il padre abusava di lei. Per quattro anni e da quando la piccola ne aveva nove in casa avveniva la violenza sessuale. A raccontare tutto a distanza di anni è una ragazza di vent'anni che ora si trova in una comunità protetta ma che all'epoca dei fatti viveva con i genitori in una casa di Rescaldina, nel Comasco. La ragazza era una bambina, andava in quarta elementare.

Il padre condannato a otto anni e sei mesi

Il padre-orco, 45 anni, era stato condannato in primo grado dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio a dieci anni di carcere. Ora la sentenza di secondo grado ha ridotto la pena a otto anni e sei mesi. I

n Appello è stato evidenziato come alcuni episodi erano troppo lontani nel tempo: la Corte – come precisa la Prealpina – ha riconosciuto l'estinzione delle violenze commesse fino alla primavera del 2010 perché nel frattempo su di loro era caduta la prescrizione. In Appello è stato deciso anche un risarcimento alla figlia di 30mila euro.

La testimonianza della figlia

Nella sua testimonianza la ragazza aveva raccontato che fin da quando era piccola aveva subito manipolazioni da parte del padre. Questo infatti l'aveva convinta che gli abusi subiti erano a causa di estranei. Intanto le violenze andavano avanti per quattro anni.

Per la difesa invece la testimonianza non è era attendibile. I giudici hanno però riconosciuto che la 20enne non ha denunciato e raccontato i fatti perché spinta da un odio verso il padre quanto piuttosto perché aveva bisogno di togliersi un peso. Così per il 45enne è scattata la condanna. Si attende ora che la pena per lui diventi definitiva: solo allora per lui si apriranno le porte del carcere.