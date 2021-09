A Milano torna in presenza l’Artigiano in Fiera: date, orari e modalità di accesso Torna in presenza l’Artigiano in Fiera. Dopo lo stop obbligato dell’anno scorso per la pandemia da Covid-19, quest’anno la fiera di Rho riapre le proprio porte ai visitatori. Dal 4 al 12 dicembre si potrà tornare a vedere i prodotti degli artigiani di tutto il mondo dal vivo dalle 10 alle 23. Per farlo, occorrerà registrarsi sul sito e indicare il giorno in cui ci si vuole recare. All’ingresso sarà obbligatorio mostrare il green pass.

L’Artigiano in Fiera (Immagine di repertorio)

Torna, finalmente, in presenza l'Artigiano in Fiera. Finalmente, avverbio ripreso anche dall'organizzazione per l'edizione di quest'anno dopo il mancato appuntamento dell'anno scorso, reso digitale per via della pandemia da Covid-19. L'Artigiano, evento amatissimo dai milanesi e dai lombardi, si terrà da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021 alla Fiera di Rho.

L'Artigiano in Fiera torna in presenza dopo lo sto per il Covid

Il presidente di GeFi, Antonio Intiglietta, ha scritto in una nota: "Ripartiamo sempre dall'uomo al lavoro, dall'artigianato, simbolo di resistenza e resilienza, perno della nostra economia". Per Intiglietta, "il ritorno in presenza di Artigiano in Fiera rappresenta un momento di incontro tra i nostri espositori e i visitatori appassionati e affascinati dalle storie, dai prodotti e dai territori. Siamo al lavoro per presentare un evento ancora più godibile da parte del pubblico applicando le disposizioni in vigore per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche".

Orari e modalità di accesso dell'Artigiano in Fiera

Come fatto sapere dall'organizzazione, cambiano, per adattarsi ai tempi correnti, gli spazi e le modalità di accesso alla fiera. I locali saranno più ampi, con gli stand ancora più distanziati rispetto al passato così da permettere ai presenti di partecipare in sicurezza. Per accedere all'Artigiano in Fiera sarà necessario registrarsi sul sito, artigianoinfiera.it, a partire dall'11 ottobre. Nella fase di registrazione occorrerà indicare il giorno in cui si vuole effettuare la visita. Poi, servirà scaricare l'invito personale e gratuito valido solo per la data indicata e stamparlo. All'ingresso, bisognerà presentare il biglietto insieme al green pass. Senza la certificazione verde infatti non si potrà accedere alla fiera. La Fiera dell'Artigianato sarà aperta da sabato 4 a domenica 12 dicembre dalle 10 alle 23.