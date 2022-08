A Milano record negativo di natalità: il 25 per cento di bambini in meno rispetto al periodo pre Covid Ogni anno Milano batte il record negativo di nuovi nascituri. In Lombardia uno dei rapporti di ricambio generazionale tra i peggiori d’Italia: sono 30mila i bambini in meno in tre anni, in tutta la regione.

Immagine di repertorio

Sono gli ultimi dati riferiti alla città di Milano, e non fanno ben sperare. Tra gennaio e marzo qui si sono registrati intorno ai 2.080 nuovi nati. Erano circa 2.600 nel periodo pre Covid.

Che significa il 25 per cento di bambini in meno, ovvero uno su quattro in meno.

Record negativo a Milano

Un fenomeno che investe l'Italia e il mondo occidentale intero, certo, ma che in città si fa sentire ancora di più. Ogni anno infatti qui si batte il record, ovviamente in negativo: già dal 2018 al 2020 si erano registrati quasi duemila nati in meno a Milano.

Nel 2019 il numero complessivo dei nuovi arrivi si è attestato intorno ai 9.670. Ancora meno, verso i 9mila, l'anno successivo (con i 17mila morti dell'anno del Covid).

La situazione della Lombardia

Numeri preoccupanti, se rapportati a una città di quasi 1 milione e 400mila residenti. E in tutta la regione, in tre anni sono 30mila i bambini in meno. Un calo demografico inesorabile.

Nel 2019 in Lombardia le nascite infatti sono state 100.464. Nel 2020, con l’arrivo del Covid, sono precipitate a 72.560 e si sono fermate a 69.230 nel 2021, che ha registrato un record negativo per il dodicesimo anno consecutivo e al contempo un livello di ricambio generazionale tra i più bassi.

I nomi più gettonati

Intanto, tra questi (pochi) bambini, spiccano due nomi in particolare. Sono i preferiti dei milanesi: Leonardo per i maschi e Sofia per le femmine. Seguono, rispettivamente per i maschi e per le femmine: Lorenzo, Edoardo, Tommaso; Giulia, Martina, Ginevra.

Il cognome più diffuso invece, a sorpresa, è Hu. Seguito dai tradizionalissimi lombardi Rossi, Colombo, Ferrari.