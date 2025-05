video suggerito

A Milano le case di lusso più costose d'Italia: così è diventata più esclusiva di Forte dei Marmi e Porto Cervo Milano cresce ancora sul versante delle case di lusso, confermandosi la città con il più alto valore dell'offerta (7,7 miliardi di euro) in Italia. Qui si concentra il 12,5 per cento del valore complessivo dell'offerta di pregio del Bel Paese.

Milano più esclusiva di Porto Cervo, Cortina, Forte dei Marmi, Capri e tutte le mete nostrane del lusso internazionale. Anche nel 2024 il capoluogo lombardo si conferma infatti il mercato con il più alto valore degli immobili di lusso in Italia toccando gli oltre 7,7 miliardi di euro, ossia il 12,5 per cento del valore complessivo dell’offerta di pregio del Bel Paese.

È quanto evidenziato dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights in collaborazione con LuxuryEstate.com. Lo studio, giunto alla sua quarta edizione, sottolinea come in città tutti i principali indicatori dell’offerta di lusso (vale a dire valore, superficie complessiva e numerosità) hanno conosciuto un aumento rilevante tra inizio 2019 e fine 2024. In tale periodo il costo degli immobili di lusso a Milano è aumentato del 35 per cento, mentre superficie e numero di annunci hanno sperimentato un rialzo rispettivamente del 22 per cento e del 65 per cento: a fine anno scorso la superficie complessiva ammontava a 819.135 metri quadri, mentre gli annunci disponibili erano 5.332.

Immobiliare.it Insights

L’incremento dello stock di case disponibili è stato trainato principalmente dagli appartamenti, che rappresentano il 99 per cento del totale mentre le ville si fermano all'1 per cento dell'offerta. Tali percentuali si sono mantenute pressoché invariate dal pre-pandemia a oggi. Il tempo che serve per vendere un immobile di lusso a Milano? Si è più che dimezzato: alla fine del 2024, rispetto al primo semestre del 2019 si è passati addirittura da 6,5 a 3 mesi. Nello stesso arco temporale, intanto, l’età media degli annunci ancora presenti online si è accorciata di 3 mesi, arrivando a 5,9 mesi contro gli 8,9 iniziali.