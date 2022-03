A Milano la manifestazione di studenti e Fridays For Future contro la guerra e per la giustizia climatica Si sta svolgendo in questi minuti la manifestazione di studenti e Fridays For Future organizzata in centro a Milano.

Il percorso del corteo di studenti e attivisti

Studenti e attivisti di Fridays For Future si sono ritrovati alle 9.30 in largo Cairoli. Il corteo è partito pochi minuti dopo imboccando via Cusani, poi via Broletto fin piazza Cordusio. Da lì ha preso via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, proseguirà su via Albricci, via Larga, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via Mascagni, via Donizetti, corso Monforte, piazza Tricolore, viale Majno e terminerà in piazza Oberdan. Non è escluso, considerati i precedenti, che in occasione del passaggio in Majno il corteo non si fermi sotto la sede di Libero Quotidiano, da sempre scettico in merito ai cambiamenti climatici.

Fridays For Future: Pretendiamo transizione immediata verso energia pulita

Alcuni attivisti di Fridays For Future hanno spiegato che "il movimento italiano ha elaborato istanze e rivendicazioni su altri tre temi cruciali: il lavoro, la guerra e la scuola". Secondo i manifestanti, "questi argomenti possono sembrare sconnessi dai temi ambientali, ma le problematiche ad essi legate si intersecano con l’emergenza climatica in un circolo vizioso che va a intensificare sia l’una, sia gli altri". Per questi motivi hanno deciso di scendere in piazza e "denunciare la dipendenza dai combustibili fossili, capaci di generare conflitti e portare soldi nelle tasche delle grandi corporazioni". Le richieste: "Pretendiamo un'immediata e radicale transizione verso fonti di energia pulita".