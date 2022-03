A Milano in duemila al corteo “Contro le guerre”. Alle 18 altro sit-in all’Arco della Pace Sono oltre duemila le persone che hanno preso parte alla mobilitazione organizzata a largo Cairoli a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Il Cantiere

Sono duemila le persone che hanno partecipato al corteo in Largo Cairoli contro tutte le guerre e per dire "no alla Nato". Il corteo è iniziato intorno alle 15 ed ha attraversato Foro Buonaparte, Piazza della Scala e si concluderà in corso Sempione. L'evento è stato organizzato da centri sociali, collettivi studenteschi, Rifondazione Comunista, Cobas, Verdi, Fiom e Flc Cgil, Emergency, sinistra radicale e alcuni circoli dell'Anpi. Oltre a chiedere la fine della guerra, i partecipanti hanno espresso la loro contrarietà all'invio di armi alla resistenza ucraina e all'aumento della spesa pubblica per gli armamenti.

La manifestazione a Largo Cairoli

Durante la manifestazione a Largo Cairoli, è stata imbrattata anche l'ingresso della sede della banca Intesa SanPaolo e sono stati accesi dei fumogeni. Alcune linee dei tram e dei bus sono state deviate o rallentate. Come si legge sull'App di Atm – l'azienda che gestisce i trasporti a Milano – il tram 1 ha deviato e saltato le fermate tra piazza Virgilio e via Lazzaretto, il tram due tra piazzale Baiamonti e via Orefici, il tram 4 fa servizio tra Niguarda Parco Nord e piazzale Baiamonti. I tram 12 e 14 deviano e saltano le fermate tra via Orefici e Monumentale, il bus 50 fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna, il 57 invece tra Quarto Oggiaro e viale Elvezia mentre il 61 salta le fermate tra Cadorna e corso Monforte.

Il sit-in all'Arco della Pace

Alle ore 18 invece si svolgerà all'Arco della Pace il sit-in "Milano contro la guerra" che è stato promosso dal Consiglio comunale di Palazzo Marino. La mobilitazione, che nasce con l'obiettivo di chiedere che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia venga fermata, è iniziata alle 18. Durante la manifestazione interverrà anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Subito dopo le parole del primo cittadino, saranno letti i testi di alcuni famosi pacifisti. Durante il sit-in, l'Arco della Pace sarà illuminato di giallo e blu, colori della bandiera dell'Ucraina.