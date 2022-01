A Milano il primo centro di yoga con i gatti: “Aiutano le persone a rilassarsi, ti cambia la vita” Fare yoga accompagnati dai gatti. A Milano si può. Il centro Yoga MarySoul, aperto a settembre 2021 da Eleonora Coco, concede agli allievi svolgere la disciplina circondati dai felini. “È un’esperienza bellissima che mi ha cambiato la vita”, spiega una cliente a Fanpage.it.

A Milano è nata una struttura per praticare yoga circondati dai gatti. L'idea è nata da Eleonora Coco, ragazza milanese che, come spiega a Fanpage.it, si è resa conto del benessere che gli amici felini portano alle persone, specialmente in un momento di rilassamento come una lezione di yoga. Per questo motivo, nel settembre dello scorso anno ha inaugurato il centro Yoga MarySoul, dedicato alla madre scomparsa per un tumore nel 2016, che ora è vissuto da ragazze e donne di ogni età.

A Milano un centro yoga con i gatti: È un'esperienza bellissima

"Quando ho iniziato a praticare e ricevevo le mie allieve, ho notato che la mia gatta passava e si strusciava su tutte", racconta Eleonora, che aggiunge: "Inizialmente era un sogno aprire un centro yoga con i gatti, poi, parlando con la mia migliore amica, e ci siamo dette "proviamoci", e ci siamo riuscite". Una allieva scherza: "Vengo perché sono dipendente dai gatti e volevo conoscerne altri". Poi, facendosi più seria, dice: "Mi sono ripromessa di fare yoga un pochino più spesso". A fare da eco alle parole della ragazza, un'altra donna, che ammette: "Non ho mai fatto palestra in vita mia e mi si è aperto un mondo. Frequento il centro abbastanza regolarmente. Vengo principalmente per lo yoga ma con i gatti c'è divertimento assicurato", spiega.

L'intento principale di Eleonora era quello di "far avvicinare le persone alla disciplina. Magari qualcuno che non è interessato allo yoga ma solo ai gatti prova e poi si convince e inizia a praticare". Ed effettivamente, per molti è andata così: "Inizialmente diverse persone venivano e passavano metà lezione con i gatti, poi invece hanno continuato nell'altra sala, adibita esclusivamente alla disciplina anche per chi è allergico ai felini". Chi si affeziona particolarmente all'animale, ha anche facoltà di adottarlo.

Leggi anche Ragazza molestata e pedinata in centro a Milano: riesce a chiamare i soccorsi e si salva

L'obiettivo: Aprire classi gratuite per i malati oncologici

Il prossimo obiettivo di Yoga MarySoul è quello di organizzare classi gratuite per i malati oncologici. "Questo perché – continua Eleonora – mia madre si è spenta nel 2016 a causa di un tumore. È stata lei a spingermi in questa esperienza. È un progetto che sto cercando di organizzare e spero di riuscire anche in questo perché ci tengo davvero tanto".