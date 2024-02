A Milano i Suv potrebbero pagare di più il parcheggio sulle strisce blu: la valutazione di Sala “Tariffe aumentate per parcheggiare il suv a Milano? Ci si può ragionare”, ha dichiarato il sindaco Beppe Sala a proposito del referendum che a Parigi ha stabilito di triplicare i costi del parcheggio per le grandi vetture. “Ma è assurdo che in pochi decidano per la comunità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Milano come Parigi? Forse. Dopo la notizia del referendum in cui i parigini hanno deciso di triplicare i costi di parcheggio per i Suv in città, anche il sindaco del capoluogo lombardo fa sentire la sua voce. "Anche a Milano ci si può ragionare", dichiara Beppe Sala a margine dell'evento per i 30 anni di Spazio Aperto Servizi. "Ma è assurdo che il 5 per cento dei cittadini decida per tutti".

Sì perché, se è vero che il 54,6 per cento degli elettori ha votato infatti a favore delle nuove tariffe speciali per le grandi autovetture a Parigi, è altrettanto vero che solo il 5 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne della capitale francese. Noi stiamo facendo una riflessione globale su cosa fare per migliorare la mobilità. Fare un pezzettino alla volta rischia però di scontentare tutti, e non far capire dove vuoi andare", ha spiegato Sala.

"In ogni caso sui referendum ho già detto più volte come la penso: trovo assurdo che il 5 per cento dei cittadini possa decidere per tutti, l'ho detto anche alla mia collega Anne Hidalgo. Allora decidono il sindaco e la sua giunta, che sono stati votati per questo". E ancora: "Anche sul referendum precedente sui monopattini aveva votato l'8 per cento", ha concluso Beppe Sala. "Chi fa politica deve prendersi le proprie responsabilità".