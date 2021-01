A Milano distrutta la targa per Fausto e Iaio, i due ragazzi uccisi dai fascisti nel 1978

Vandalizzata a Milano la targa in memoria di Fausto Tinelli e Lorenzo Jannucci, ricordati come Fausto e Iaio, uccisi il 18 marzo 1978 da militanti di estrema destra. La lapide che intitola ai due giovani i giardini di piazza Durante è stata quasi completamente divelta. In corso le indagini per risalire ai responsabili. Non è ancora chiaro se vi sia una matrice politica.