A Milano ci sono semafori che multano automaticamente chi passa col rosso: ecco dove si trovano A Buscate, in provincia di Milano, entrerà questa sera in funzione il semaforo “smart” che multerà gli automobilisti che commetteranno infrazioni. L’obiettivo è quello di rendere le strade della città metropolitane di Milano più sicure. In altre aree dell’hinterland infatti sono stati installati dei dispositivi simili.

In alcune zone dell'hinterland di Milano sono stati installati semafori intelligenti in grado di documentare possibili infrazioni da parte degli automobilisti e consentire poi di multare chi non rispetta le regole. A Buscate, per esempio, è stata installata nell'incrocio di via Marconi sulla strada provinciale 34. Questa sarà attiva dalle 22 di oggi, martedì 10 agosto. Il sistema – che è parte del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana – è digitale e filmerà tutti gli avvenimenti precedenti e successivi all'infrazione.

Il semaforo multerà chi viaggia verso Castano Primo e verso Inveruno

In una nota stampa si legge che le telecamere, che riprenderanno il veicolo e la targa, potranno multare gli automobilisti che viaggiano sia verso Castano Primo che verso Inveruno. Il dispositivo è segnalato da alcuni cartelli posti in entrambe le direzioni. Lo scopo è quello di rendere le strade gestite da Città Metropolitane più sicure e proseguire l'obiettivo europeo Vision Zero che consentirà entro il 2030 di non avere più vittime sulle strade: in tutta la provincia sono stati infatti installati dei dispositivi che comunicano con la piattaforma Titan, il sistema in dotazione alla polizia locale.

Dove si trovano gli altri semafori "smart"

Il progetto nasce dall'elaborazione dei dati ottenuta da Polis Lombardia che ha dimostrato come solo nel 2019 si sono avuti 13.607 incidenti, di cui 258 vicino agli incroci stradali. Il primo semaforo "smart" è stato installato sulla strada provincia 13 Monza – Melzo ed esattamente nell'incrocio tra via Lussemburgo e via Sant'Elia. Il sistema, che può multare chi viaggia in direzione Liscate e in direzione Gorgonzola, è stato attivato il 26 luglio. Altri sedici dispositivi sono stati installati sulla strada provinciale 40 Binasco – Melegnano: dieci si trovano nel comune di Carpiano, tre in quello di Pieve Emanuele, due in quello di Basiglio e uno in quello di Lacchiarella.