A Milano arrivano i primi bimbi ucraini malati oncologici, Fontana: “Nostro impegno per chi soffre prosegue”

Sono arrivati all'aeroporto di Milano Linate i primi bambini ucraini malati oncologici. A darne notizia, tramite un post su Facebook, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: "Regione Lombardia è riuscita a portarli al sicuro grazie all'eccezionale lavoro della Onlus Soleterre, in collaborazione con Areu, San Matteo di Pavia e Istituto dei Tumori di Milano". Saranno proprio questi due enti a occuparsi dell'assistenza e delle cure necessarie: "Sono davvero orgoglio per la concretezza e la rapidità con cui abbiamo agito in una situazione così delicata".

I piccoli accompagnati dai loro famigliari

Il Governatore ha poi spiegato che Regione continuerà a lavorare per sostenere chi soffre. I piccoli sono arrivati alle ore 13.55: il volo è stato coordinato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Insieme ai bambini, c'erano anche i loro famigliari. Oltre al presidente Fontana, era presente il presidente di Soleterre Damiano Rizzi.

Il piano del Comune di Milano

Intanto anche il Comune di Milano si è organizzato nelle ultime ore per fronteggiare l'emergenza umanitaria scattata con l'inizio della guerra in Ucraina. Il Consolato ha attivato un ufficio per raccogliere le segnalazioni di tutte le persone che arrivano dall'Ucraina arrivando un indirizzo di posta elettronica. In questo modo sarà possibile accordarsi con l'Ufficio Emergenza migranti della Prefettura e raccogliere le richieste di supporto. A Milano le prime famiglie sono state ospitate nei centri per l'emergenza abitativa oltre che mettere a disposizione una piattaforma per raccogliere l'offerta delle famiglie che vogliono ospitare i rifugiati nelle loro case. La Caritas ha avviato una raccolta fondi mentre Emergency sta raccogliendo disponibilità tra i propri volontari. Infine, l'ufficio scolastico territoriale si è detto disponibile ad aiutare le famiglie dei minori ucraini per offrire un percorso di inserimento scolastico.